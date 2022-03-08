BM: Ukraynalı mülteci sayısı 2 milyona ulaştı
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin 13. gününe girilirken, Ukrayna'dan çıkanların sayısı da her geçen gün artıyor.
Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı yürürlüğe girdi.
Ateşkes kararı ile tahliye edilen sivil sayısında ciddi bir artış bekleniyor.
Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan son açıklamada, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığı bildirildi.