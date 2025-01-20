BM verileri açıkladı! Ateşkesin ilk gününde yüzlerce insani yardım tırı Gazze'ye ulaştı

BM İnsani Yardımlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine dair sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Fletcher, ateşkesin başladığı ilk gün Gazze'ye 630'dan fazla insani yardım taşıyan tırın gönderildiğini ifade etti.

Bu tırlardan en az 300'ünün Gazze'nin kuzeyine gönderileceğini belirten Fletcher, yardımların bir an önce bölgeye ulaşması gerektiğine dikkat çekerek, "15 ay süren amansız savaştan sonra insani ihtiyaçlar şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Kaybedecek zaman yok" dedi.

Ateşkes dün uygulanmaya başlanmıştı

Gazze'de, İsrail ve Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 11.15'te uygulanmaya başlanmıştı. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar ve Tel Aviv'in uyguladığı engeller nedeniyle Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli, açlık ve gıda kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Ateşkes anlaşması çerçevesinde, her gün Gazze'ye 600 tır insani yardım göndermek hedefleniyor.