BM: Yemen'de, İsrail saldırıları nedeniyle 800 bin litre yakıt imha edildi
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in 20 Temmuz'daki Yemen saldırısıyla 800 bin litre yakıtın imha edildiğini duyurdu. Raporda, sözü edilen yakıtın 'Hudeyde limanına yapılan hava saldırıları sonucu' imha edildiği kaydedildi.
WFP tarafından yayımlanan raporda, 'Dünya Gıda Programı'nın talebi üzerine hizmetleri için tahsis edilen 800 bin litre yakıtın imha edildiği' bildirildi.
İsrail de 20 Temmuz akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, daha önce saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Hudeyde Limanı'na yapılan saldırı sonrasında liman ve petrol depolarında hayatını kaybeden 9 işçinin cenazelerine ulaşılmıştı.