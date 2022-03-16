BM: Yemen'deki savaşta en az 10 bin çocuk öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de 7 yıldır süren iç savaşta en az 10 bin çocuğun öldüğünü bildirdi.

Guterres, BM, İsveç ve İsviçre tarafından düzenlenen Yemen'e İnsani Yardım Konferansı'nda, Yemen halkının 7 yıldır iç savaşta ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık ve terör yaşadığını söyledi.

"Yemen'de en az 10 bin çocuk dahil on binlerce kişi öldü. Her 3 Yemenliden 2'si yani 20 milyon kadın, erkek ve çocuk ise aşırı derecede yoksulluk çekiyor." diyen Guterres, Yemen'de fon sıkıntısı nedeniyle son aylarda hayat kurtaran insani yardım programlarının üçte ikisini kesmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Guterres, gelecek haftalarda büyük kentlerde 4 milyon Yemenlinin temiz içme suyuna erişimi kaybetme riskine dikkati çekti.

"Yemen'de 17 milyondan fazla kişiye ulaşmak için 4,3 milyar dolar fona ihtiyaç duyulduğunu" aktaran Guterres, yaşanan insani felakete son vermek için şiddet döngüsünü kırma, çatışmalara son verme ve barışçıl bir çözüme ulaşma çağrısı yaptı.