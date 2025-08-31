BM zirvesi öncesi ABD’den vize darbesi: Abbas ve Filistin heyeti ülkeye giremeyecek

ABD, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vize işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu

BM Genel Kurulu'na ev sahipliği yapan ABD'nin bu kararı olağandışı görülürken, Filistin Yönetimi ise uluslararası yasalarla çelişen kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını bildirdi. Avrupa Birliği de kararınıng özden geçirilmesini istedi.

Ülkelerin Filistin'i tanıma planları

Bu yıl oturumda Fransa başta olmak üzere İngiltere, Kanada ve Avustralya dahil pek çok ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıması bekleniyor. Bir yıl önce de İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya ve Ermenistan Filistin'i tanıdığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke arasında Filistin'i devlet olarak tanıyanların sayısı Fransa'nın da katılımıyla 149'a yükselecek. İngiltere, Kanada ve Avustralya da katılırsa bu sayı 152 olacak.