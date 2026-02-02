BM'de Epstein krizi: İsveçli BM temsilcisi istifasını verdi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgelerin yayımlanmasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) İsveç Temsilcisi Joanna Rubinstein'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni belgenin kamuoyuna açıldığını duyurmuştu. Açıklanan belgelerde, Rubinstein'in 2012 yılında Epstein'in Karayipler'deki konutunu ziyaret ettiğine dair bilgilere yer verildi.

İsveç basınından Expressen gazetesi, Epstein dosyasında ismi geçen Rubinstein'in UNHCR'deki görevinden ayrıldığını yazdı. UNHCR İsveç İletişim Sorumlusu Ulrika Belin de haberi doğrulayarak, "Joanna, kendisi görevinden ayrılmayı seçti" dedi.

"Onunla ilk ve tek karşılaşmam bu oldu"

Rubinstein ise gazeteye yaptığı açıklamada, Epstein ile yalnızca bir kez görüştüğünü savunarak, "Ailemle birlikte tatildeydik, Epstein tarafından davet edildik. Sosyal bir etkinlikti. Onunla ilk ve tek karşılaşmam bu oldu" ifadelerini kullandı.

Yeni belgelerde ayrıca Rubinstein ile Epstein arasında 2012 yılına ait e-posta yazışmalarının da yer aldığı, Rubinstein'in mesajında, "Cennet gibi bir yerde harika öğle yemeği için teşekkür ederim. (Epstein) Sizinle nihayet şahsen tanışmak, benim için ayrı bir mutluluktu" sözlerini kullandığı aktarıldı.