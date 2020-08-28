ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son Dakika Haberleri:

BM'den Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı

BM, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılması için Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısında bulundu.

BM'den Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği ''endişeyle'' takip ettiklerini söyledi.

Sorunun ''barışçıl yollarla'' çözümünün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres için ''kritik'' olduğunu belirten Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısı yaptı.

Dujarric, Genel Sekreterin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri'nden AB'ye tepkiDışişleri'nden AB'ye tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Diplomatik çözüm acil hedefimizAlmanya Dışişleri Bakanı Maas: Diplomatik çözüm acil hedefimiz

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap