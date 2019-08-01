BM'den İdlib'deki saldırılara soruşturma
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de hastane saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacak.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen saldırılara ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.
Açıklamada, Guterres'in BM Sözleşmesi'nin 97. maddesi uyarınca, İdlib'de BM destekli hastane ve okul gibi sivil altyapılara yönelik saldırıların soruşturulması kararı aldığı ifade edildi. Guterres, açılacak soruşturma kapsamında tüm taraflara soruşturma ekibiyle iş birliği çağrısında da bulundu.
Kaynak: AA