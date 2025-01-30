BM'den insan hakları için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, insan haklarına yönelik küresel desteği canlandırmak adına 2025 yılı için 500 milyon dolarlık yardım çağrısına başladıklarını bildirdi.

Türk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İnsan haklarına yönelik küresel desteği canlandırmak ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamak adına 2025 yılı için 500 milyon dolar tutarında bir yardım çağrısı başlattık." ifadelerini kullandı.

"Defalarca çağrıda bulunduk"

Volker Türk, 2024'te, Gazze, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ukrayna, Sudan ve Myanmar gibi birçok ülkede ciddi ihlaller ve suiistimalleri kayıtlara geçirdiklerini hatırlattı. Bu ülkelerdeki ihlallerin artma risklerinin yanı sıra, sivil ölümlerin ve acıların sonlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını da vurguladı.

Türk, "BM İnsan Hakları Ofisi, 2024'te, 92 ülkede çalışan 2 bin personeliyle yaklaşık 1000 insan hakları izleme görevi üstlendi ve yaklaşık 1000 davayı gözlemledi. Ofis, yaklaşık 15 bin insan hakları ihlali durumunu belgeledi, işkence mağduru 49 binden fazla mağdura ve ailelerine destek oldu. 100'den fazla gözaltı merkezi ve hapishane, Ofis'in çabaları sayesinde iyileşme katetti." dedi.