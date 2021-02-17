BM’den “IŞİD tekrar güçlenebilir” uyarısı

Hilal SARI

Pandeminin dünya gündemini kasıp kavurmasıyla uzun bir süre manşetlerde yer bulamayan terör örgütü IŞİD, Birleşmiş Milletler yetkililerine göre 2021 yılında saldırı kapasitesini tekrar elde edebilir. Önceki gün Erbil’de ABD askerlerinin de olduğu bölgeye düzenlenen saldırı da, IŞİD tarafından üstlenmemiş olsa da BM’nin bölgedeki terör eylemlerinin artabileceği uyarılarını destekler nitelikte. IŞİD son olarak 21 Ocak’ta bir pazar yerinde ikili intihar saldırısı düzenlemiş, en az 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak ve Suriye’de 10 bin IŞİD’li hala aktif

BM’nin Terörle Mücadele Ofisi Genel Sektreteri Vladimir Voronkov, BM Güvenlik Konseyi’ne geçen hafta yaptığı bilgilendirmede “Dünyanın yeni saldırılara hazır olması gerektiğini” söylemiş, IŞİD’in uluslararası barış ve güvenliğe oluşturduğu tehlikenin tekrar yükseldiği değerlendirmesini yapmıştı. Voronkov BM üye ülkelerinin pandeminin neden olduğu zorluklara rağmen birlikte hareket etmesinin kritik önem taşıdığına da vurgu yapıyor. Rapora göre IŞİD’in odak noktası Türkiye’nin iki komşusu Irak ve Suriye. Bölgede aralarında binin üzerinde yabancı savaşçının da bulunduğu yaklaşık 10 bin IŞİD savaşçısının hala aktif olduğu, bunların büyük bir kısmınınsa Irak’ta bulunduğu belirtiliyor. BM İnsan Hakları Konseyi de önceki gün 57 ülkeye gönderdiği mektupta Suriye’deki kamplarda tutulan IŞİD’e katılmış vatandaşlarını almaları için çağrı yapmıştı.

Erbil’i IŞİD üstlenmedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve ABD öncülüğünde IŞİD’e karşı kurulan koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamalara göre Erbil’de ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füzeli saldırıda, 1 sözleşmeli çalışan hayatını kaybederken, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri yaralandı. Saldırıyı IŞİD değil kendisine Sawaya Awliya el-Dam adını veren bir grup üstlendi. Grup saldırıyı üstlendiği açıklamasında Irak’taki “Amerikan işgalini” hedef aldığını ifade etti. Türkiye ve Almanya’nın da aralarında olduğu birçok ülke Erbil’deki saldırıyı kınayarak IKBY yönetimine ve IŞİD karşıtı koalisyon mensubu ülkelere taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunarken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile IKBY Başbakanı Mesut Barzani saldırılar hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Barzani görüşmeyi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Güvenlik güçlerine soruşturma talimatı verildi.

NATO Irak misyonunu genişletecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Brüksel’de başlayacak ve iki gün sürecek Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde BM’nin uyarılarına paralel olarak Irak’taki terör karşıtı misyonların genişletmek konusunda üyelerin uzlaşacağını söyledi. Stoltenberg “Bakanların, genişletilmiş misyonun başlatılması konusunda anlaşmaya varmasını bekliyorum. Bu Irak hükümetinin talepleri ie de uyumludur” dedi ve IŞİD’in geri dönmemesinin bu şekilde sağlanabileceğini söyledi. 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşen zirvede Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Stoltenberg, Irak ve IŞİD dışında Afganistan, fonları artırma önerisi, Çin ve Rusya’nın otoriterliği, iklim değişikliği gibi konuların da yer aldığı bir toplantı gündemi olduğunu aktarırken, transatlantik ilişkilerde yeni bir döneme girileceğini de ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO’da da eski başkan Donald Trump’ın aksine daha uyumlu bir diplomasi izlemesi bekleniyordu.

Gara sonrası ABD ile soğuk rüzgarlar

ABD’den Gara’da yaşanan ve 13 Türkiye vatandaşı esirin şehit olduğu operasyona ilişkin gelen ilk açıklamadaki “doğrulanırsa” detayı sonrası Dışişleri Bakanları düzeyinde ilk telefon görüşmesi gerçekleşirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalardan duyulan rahatsızlığı dile getirdiği ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le görüşmesinde ABD’nin saldırıda PKK’yı sorumlu tuttuğunu aktardı. Tartışmalı açılama sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı. Blinken Twitter paylaşımında Türkiye ile ikili ilişkilerin önemine ve Türkiye ile Suriye’de terör karşıtı işbirliğine vurgu yaparken, Dışişleri sözcüsü Ned Price’ın yazılı açıklamasında Blinken’in saldırıda PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmesi ve taziye dileklerini iletmesinin yanı sıra, S-400 uyarısını yinelediği, demokrasi ve insan haklarına da vurgu yaptığı belirtildi. Deutsche Welle haberine göre Blinken’in aynı gün Yunanistan Dışişleri Bakanı ile de görüşmesi, ABD’nin iki NATO müttefiki arasında dengeyi gözeten geleneksel yaklaşımını sürdürdüğü şeklinde yorumlanıyor.