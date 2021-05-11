BM'den İsrail ve Filistin arasında 'tam ölçekli savaş' uyarısı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılar bu akşam da devam etti.

İsrail'in saldırılarına karşılık veren Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada 130 roketle Tel Aviv ve çevresine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe devreye girdi ve roketlere karşılık verdi, bazı roketler İsrail hedeflerini vurdu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yaptı.

Wennesland, Twitter hesabından "Yangını derhal söndürün, tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz." açıklamasında bulundu.

Tüm tarafların gerginliği azaltma sorumluluğu taşıdığını ifade eden Wennesland, "Gazze'de yıkıma sürükleyen savaşın bedelini halk ödüyor." değerlendirmesi yaptı.

Netanyahu: Saldırıların şiddetini ve hızını artıracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de aralarında bulunduğu İsrailli askeri yetkililerle toplantı yaptı.

Toplantıda yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas ve İslami Cihad Hareketine ait "yüzlerce" hedefi vurduğunu belirtti. Netanyahu saldırıların şiddetini ve hızını artıracaklarını söyledi.



İsrail Savunma Bakanı Gantz, ise "Gazze'ye ağır darbeler indirdik, birçok hedefimiz var ve bu sadece başlangıç" açıklamasını yaptı.

Gantz'in ardından açıklama yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, "Gazze'de 500 hedefi vurduk, onlarca teröristi öldürdük ve çok sayıda altyapı tesisini imha ettik" ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail basını, roket saldırıları nedeniyle Ben Gurion Uluslararası Havaalanındaki hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğu ve uçuşların Kıbrıs'a yönlendirildiği duyurdu.