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BM'den İsrail ve Filistin'e çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Filistin'e çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginlik ve şiddet olaylarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın hatırına" çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Antonio Guterres, Twitter hesabından, "Ramazan Bayramı hatırına Gazze ve İsrail'deki gerginliğe ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıyorum. Çok sayıda sivil öldü. Bu çatışma sadece bölgedeki radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır." açıklamasında bulundu.

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