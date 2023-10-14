BM'den İsrail'e: Birçok kişi Gazze'nin kuzeyini terk edemeyecek

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tahliye edilmesini istediği bölgelerden çıkması mümkün olmayan kişilerin bulunduğu hatırlatıldı.

Gazze'deki sivillerin korunması istenen açıklamada, "UNRWA, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindekiler de dahil olmak üzere bölgedeki UNRWA tesislerine sığınan tüm sivillerin korunması çağrısı yapıyor." ifadesine yer verildi.

'Birçok kişi bölgeyi terk edemeyecek'

İsrail'in tahliye kararına değinilen açıklamada, "1 milyondan fazla kişinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinden, güneye tahliye edilmesi talimatına rağmen aralarında hamile kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin bulunduğu birçok kişinin bölgeyi terk edemeyeceği" ifade edildi.

Gazze'nin güneyine gitmeleri mümkün olmayan kişilere işaret edilen açıklamada, "Onların başka seçeneği yok ve her zaman korunmaları gerekir. Savaşın kuralları vardır. Siviller, hastaneler, okullar, klinikler ve BM tesisleri hedef alınamaz." ifadeleri kullanıldı.

'Daha önce görülmemiş bir durum'

Tarafların UNRWA barınaklarına sığınmak isteyenler dahil sivilleri korumaya yönelik uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için her türlü çabanın gösterildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze ve Gazze'nin kuzeyindeki UNRWA sığınakları artık güvenli değil. Bu, daha önce görülmemiş bir durum. Bu savaş bir istisna olmamalı. Sivillerin ve BM binaları dahil sivil altyapının korunması bu çatışma için de geçerlidir."