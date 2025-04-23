BM'den İstanbul depremlerinin ardından 'Türkiye'nin yanındayız' mesajı
İstanbul'da peş peşe yaşanan depremlerinden ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dayanışma mesajı yayımladı. Guterres mesajında, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da bugün meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres da depremlerinin ardından Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarına dair bir açıklama yaptı.
Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.