ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C

BM'den koronavirüs uyarısı: Risk çok büyük

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.

BM'den koronavirüs uyarısı: Risk çok büyük
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.

Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap