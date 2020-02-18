BM'den koronavirüs uyarısı: Risk çok büyük

18 Şubat 2020

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.

Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA