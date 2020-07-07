ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • BM'den siber ve biyolojik terör saldırıları uyarısı

BM'den siber ve biyolojik terör saldırıları uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, COVID-19 salgınının dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terör gibi yeni terör saldırılarını beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

BM'den siber ve biyolojik terör saldırıları uyarısı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) terörle mücadele haftası kapsamında yaptığı konuşmada, DEAŞ, El-Kaide ve bağlantılı gruplarla, Neonaziler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar ve diğer nefret gruplarının bölünme ve yerel çatışmalardan çıkar sağlamaya çalıştığına dikkati çekti.

DEAŞ'ın hala Suriye ve Irak'ta yeniden yapılanmaya çalıştığını belirten Guterres, "Pandemi, dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terörizm gibi yeni terör saldırılarına karşı zayıf noktalarımızı gösterdi." dedi.

Guterres, terörün de virüs gibi sınır tanımadığının altını çizerek bu sorunun ancak ortak hareketle çözülebileceğini vurguladı ve istihbarat paylaşımına gerek duyulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap