BM'den uluslararası topluma Myanmar ordusuna yardımları kes çağrısı

14 Mayıs 2019

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, uluslararası topluma, Myanmar ordusuna yönelik tüm mali yardımlar ve diğer desteklerin kesilmesi çağrısında bulundu.

Misyon Başkanı Marzuki Darusman, Bangladeş, Malezya, Tayland ve Endonezya'ya yaptığı 10 günlük ziyaretin ardından yayımladığı yazılı açıklamada, Myanmar ordusundaki komutanların izole edilmesi ve soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan güvenilir bir mahkemede sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Darusman, Myanmar'a karşı uluslararası önlemlerin gerekli olduğunun altını çizerek bu ülkenin çatışmaları bitirmek için yeterli çabayı sarf etmediğine dikkati çekti.

Myanmar hükümetinin ülke içindeki çatışmaları sonlandırmak için gerekeni yapmadığına işaret eden Darusman, hükümetin ayrıca komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan bir milyonu aşkın Arakanlı Müslüman'ın insan haklarını koruyamadığına vurgu yaptı.

Darusman, uluslararası toplumu, Myanmar ordusuna yönelik tüm mali yardımları ve diğer destekleri kesmeye davet etti.

"Krizin çözümüne yönelik hiçbir adım atılmadı." ifadesini kullanan Darusman, Myanmar'daki durumun aynen devam ettiğini belirtti.

Arakanlı Müslümanlar misyona taleplerini iletti

Öte yandan, Darusman, kampları ziyareti sırasında Arakanlı mültecilere, görevinin eylül ayında bitmesine rağmen ellerindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları BM'nin Myanmar krizine ilişkin kuracağı yeni mekanizmaya aktaracağı sözünü verdi.

Ziyaret sırasına diğer misyon üyelerinin de Arakanlı mültecilerle, yaptıkları çalışmalar ve Myanmar ordusundaki generallerin yargılanmasına yönelik çabalara ilişkin son bilgileri paylaştıkları, Arakanlı Müslümanların da misyon üyelerine eğitim, adalet, iş ve Myanmar'a güvenli şekilde dönüşleri hakkındaki taleplerini ilettikleri kaydedildi.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Darusman, uzun zamandır, Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlulara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.

Geçen eylül ayında BM İnsan Hakları Konseyinde kabul edilen önergeyle, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların 2011'den bu yana maruz kaldığı soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine yönelik delillerin toplanması ve gelecekte yapılacak bir yargılamaya dosya hazırlanması için "bağımsız bir mekanizma" kurulması kararlaştırılmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasındaki çatışmalarda, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açmasından endişe ediyor.

Kaynak: AA