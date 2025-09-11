BMGK, Rusya'nın Polonya hava sahası ihlalini görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Polonya'nın talebi üzerine Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olağanüstü toplantı yapacağı bildirildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Polonya'nın talebi üzerine, Rusya tarafından Polonya hava sahasının ihlaline ilişkin olarak BMGK'nin olağanüstü bir toplantısı yapılacak" ifadesine yer verdi.

Polonya doğu sınırlarında hava trafiğini kısıtladı

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı da X'te yaptığı paylaşımda, “Devletin güvenliğini sağlamak amacıyla, 10 Eylül ile 9 Aralık arasında Polonya'nın doğu kesiminde sınırlı bölge şeklinde bir hava trafiği kısıtlaması getirilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sırasında hava sahasının defalarca ihlal edildiğini, bazı insansız hava araçlarının düşürüldüğünü açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu ancak Polonya'daki herhangi bir tesisin hedef alınmadığını duyurmuştu.