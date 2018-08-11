BMGK'dan Yemen'deki otobüs saldırısı soruşturma çağrısı

11 Ağustos 2018

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına ilişkin "güvenilir ve şeffaf" soruşturma çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, koalisyon güçlerinin Yemen'in kuzeyindeki Sada ilindeki çoğu çocuk çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının ardından kapalı oturumda toplandı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan BM Güvenlik Konseyi Başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, konseyin "derin endişe duyduğu" saldırıya ilişkin "güvenilir ve şeffaf" soruşturma çağrısı yaptığını söyledi.

Pierce, Yemen'de tarafların uluslararası insani hukuka saygı duyması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Sada ilinde onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Sada'nın Dahyan bölgesinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda 50 kişi ölmüş, 77 kişi yaralanmıştı.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Koordinatörü Grande

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırının "korkunç ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Grande, yaptığı yazılı açıklamada, dün Sada ilinde düzenlenen hava saldırısında çoğu 10 ila 13 yaş arasında onlarca çocuğun öldüğünü hatırlatarak, "Bu saldırı korkunç ve kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Yemen'deki savaşın maliyetinin her geçen gün arttığını kaydeden Grande, "Yemen, dünyadaki en kötü insani krizi yaşıyor. Yemen'de nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç." değerlendirmesinde bulundu.

Grande, Yemen'de binlerce sivilin, yetersiz beslenme ve hastalık gibi önlenebilir nedenlerden ölürken, her 10 dakikada en az 1 çocuğun savaşa bağlı sebepten öldüğünü ifade etti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 50 kişinin öldüğü, 77 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

ICRC'den bugün yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 51'e, yaralı sayısının da 79'a yükseldiği aktarılmıştı. Açıklamada, ölenlerin 40'ının, yaralıların 56'sının çocuk olduğu ifade edilmişti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, dün yaptığı yazılı açıklamada, Sada'da düzenlenen saldırının sorumluluğunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğunu ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki de Sada ilinin hedef alınmasının, meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu. Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.

BM'den S. Arabistan'a sert tepki: Saldırı korkunç ve kabul edilemez

Kaynak: AA