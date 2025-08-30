Bodrum'da 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye hareket etti.
Yunanistan tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.