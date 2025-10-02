BoE anketi: İngiliz işletmeleri 2020'den bu yana en zayıf işe alım niyetinde

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Karar Verici Paneli anketi, işletmelerin 2020'den bu yana en zayıf istihdam beklentisine sahip olduğunu ortaya koydu. Ankete göre, Eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde firmalar, önümüzdeki 12 ay boyunca istihdamı sabit tutmayı öngörüyor. Bu durum, Kasım 2020'den bu yana ilk kez personel artışı öngörülmemesiyle dikkat çekti.

Daha dalgalı seyreden aylık veriler ise, ağustostaki yüzde 0,5'lik düşüşün ardından önümüzdeki yıl için yüzde 0,5'lik artış beklentisine işaret etti.

Anket aynı zamanda enflasyon beklentilerinde de artışa işaret ediyor. Eylül ayında şirketler, önümüzdeki 12 ay için tüketici fiyatlarının yüzde 3,5 yükseleceğini öngördü. Bu oran, Aralık 2023'ten bu yana görülen en hızlı artış oldu. Üç aylık ortalama beklentiler ise yüzde 3,4 ile Şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.