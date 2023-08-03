BoE faiz artırımına gitmeye hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen hafta faizleri 25 baz puan artırdı ancak BoE'nin aksine, piyasalar Fed ve ECB'nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığına inanıyor.

Yatırımcılar İngiltere'nin enflasyon probleminin ne kadar derin olduğunu anlamaya çalışırken, BoE'nin ne kadar faiz artırımına gideceğine yönelik tahminler de geçen haftalarda değişiklik gösterdi.

İngiltere'de enflasyon BoE'nin %2 hedefinin neredeyse dört katı açıklanarak Haziran'da 7.9 oldu.

Diğer başlıca merkez bankalarından önce Aralık 2021'de faiz artırımlarına başlayan BoE, bugün yapacağı artırımla üst üste 14 kere faiz artırımı yapmış olacak.

BoE faiz kararını TSİ 13.00'da açıklayacak.