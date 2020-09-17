BoE faizleri değiştirmedi
BoE, faiz oranını yüzde 0,1 düzeyinde sabit tuttu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası komitesi (MPC) faizleri yüzde 0,1 düzeyinde ve kurumsal tahvil edinme programının 745 milyar sterlinde sabit tuttuğunu açıkladı.
BoE'den yapılan açıklamada, ekonomik görünümün Brexit ve COVID-19 endişeleri etkisiyle "alışılmadık düzeyde" belirsiz olduğu ifade edildi.
Büyüme ve enflasyon hedeflerinin COVID-19 salgının nasıl gelişeceği ve kamu sağlığı adına alınan önlemler doğrultusunda kararlaştırılacağının belirtildiği açıklamada, Birleşik krallık ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşmalarının da büyük öenm taşıdığına işaret edildi.