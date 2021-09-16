"BoE, Fed ve ECB'den önce 2 kez faiz artıracak"

Hilal SARI

ABD’den önceki gün beklentilerin altında gelen ve “geçici” diyenlerin hanesine bir puan getiren TÜFE verisi küresel enflasyon endişelerini bir nebze hafifletse de, dün İngiltere’de açıklanan ve 24 yıllık veri tarihinin en hızlı yükselişini kaydederek yüzde 3,2’ye yükselen yıllık TÜFE, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelen sıkılaşma sinyallerine bir yenisini daha ekledi. “Önce faiz artışı, sonra tapering” patikasını izleyeceğini daha önce de belirten BoE’nin gelecek yıl ilk faiz artıran büyük merkez bankası olması bekleniyor. Enflasyon verisiyle beklenti değişti, bir değil iki faiz artımı fiyatlanıyor.

BoE’den iki faiz artırımı bekleniyor

Bloomberg’de yer alan habere göre şu anda yüzde 0,1 düzeyinde olan politika faizinin mayısta 15 baz puan yükseltilmesi zaten fiyatlanmıştı ancak trader’lar Aralık 2022 itibariyle 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha öngörüyor. Bu da gelecek yıl sonunda BoE’nin politika faizini yüzde 0,5 düzeyine çıkabileceği anlamına geliyor. Dokuz yılın zirvesinde olan yıllık TÜFE verisinin ardından İngiliz traderlar verinin ardından İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) gelecek yıl bir değil iki faiz artışı yapacağını fiyatlıyor. Reuters ekonomistleri de BoE’nin önceki anketten daha erken bir tarihte - 2022 sonu itibariyle - borçlanma maliyetlerini artıracağını öngörüyor. JP Morgan Asset Management Küresel Piyasa Stratejisti Hugh Gimber BoE’nin gelecek yıl faiz artıracak ilk büyük merkez bankası olmasının muhtemel olduğunu belirterek “Enflasyon yüksek ve ücretler de yükseliyor, muhtemelen BoE ilk faiz artıracak büyük merkez bankası olacak” diyor.

Temmuz ayında yüzde 2 ile 2012’den bu yana en yüksek düzeyi gören yıllık TÜFE 1,2 puan hızlanarak yüzde 3,2’ye yükseldi ve bu artış veri tarihinde daha önce görülmemiş hızda bir artıştı. Ağustos toplantısında ılımlı bir sıkılaşma öngördüğünü söyleyen BoE yetkilileri enflasyonun yılın geri kalanında daha da yükselerek yüzde 4’e ulaşmasını öngörüyor.

Restoran desteklerinin baz etkisi “geçici” takımını destekliyor

İngiliz hükümeti Ağustos 2020’de karantinalarla büyük darbe almış yeme-içme sektörünü ayakta tutmak için dışarda yemeyi tercih edenlere kişi başı 10 sterline varan yüzde 50’lik bir indirim sağlamıştı. Bu yılın aynı ayında restoranlarda bu indirimin olmaması özellikle restoran fiyatlarında ciddi bir baz etkisi yaratıyor. Düşünce kuruluşu Resolution Foundation kıdemli ekonomisti Jack Leslie de enflasyonun geçici olduğu görüşünde ve şöyle diyor: “Bu etkiler büyük ölçüde geçici ve politika yapıcıların yaşam maliyetlerindeki artışı yavaşlatmak için yapabileceği çok fazla şey yok.”

Sıkılaşma beklentisi sterlini dolar ve euro karşısında yükseltiyor

Sterlin, beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verisi ve BoE’nin 2022 yılı içinde bir değil iki faiz artırımı yapacağı beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte dolar karşısında yüzde 0,2 yükselerek 1,3846 düzeyine kadar çıktı. Salı günü 1,39 dolar düzeyiyle dolar karşısında 5 haftanın zirvesini gören sterlin, İngiltere’de temmuz ayı işsizliğin yüzde 4,6’ya gerilemesinden de güç alıyor. Bu işsizlik rakamı beklentilere paralel olsa da Haziran-Ağustos 2020 döneminden bu yana İngiltere’de görülen en düşük işsizlik rakamı olmuştu. Euro karşısında 3 haftanın zirvesini gördüğü bir önceki oturumun ardından sterlin Euro karşısında yüzde 0,1 değerlendi. Euro/sterlin 0,853 düzeyine kadar geriledi.

Euro/dolar paritesi 1,18’in üstünde tutunuyor

Avrupa Merkez Bankası faiz komitesi üyesi Francois Villeroy de Galhau ve Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’in “yüksek enflasyona ilişkin bir endişe yok” açıklamaları, yatırımcıların ECB’nin varlık alımlarını azaltmaya başlama (tapering) ve faiz artırım adımlarını geciktirebileceği şeklinde yorumlanıyor. Ancak buna rağmen dolarda ABD’de beklentilerin altında gelen ve “geçici” söylemini destekleyen bir TÜFE verisi gelmesi, dolardaki zayıflığın devam etmesine yol açıyor. Euro Bölgesi’nde de TÜFE ağustosta yüzde 3 ile 10 yılın zirvesine yükselmiş, ancak ABD’de yıllık TÜFE altı ayın en düşük artışını kaydederek yüzde 5,3 ile beklentilerin altında gelerek küresel enflasyonun “geçici” olduğunu savunan uzman ve otoritelerin görüşünü desteklemişti. Bu da Euro/dolar paritesini 1,18’in üzerinde tutmaya devam ediyor. ABD TÜFE verisi sonrası 1,1840 düzeyinin üzerine çıkan euro/dolar paritesi, İtalya ve Fransa’dan beklentilerin altında ve beklentilere paralel gelen enflasyon verileri sonrası dün de yükselişli seyrini korudu. Parite TSİ 17:37 itibariyle yüzde 0,1 yükselişle 1,1814 düzeyinden işlem gördü.