BoE: Negatif faize dönme planımız yok

06 Ağustos 2020

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, negatif faizlerin bankanın araçlarından biri olduğunu ancak COVID-19 sebepli ekonomik krizle mücadelede bu aracı kullanmayı planlamadıklarını belirtti.

COVID-19 salgınının ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük risk olduğunu ifade eden Bailey, AB ile bir Brexit anlaşması yapılamamasının da aşağı yönlü riskler arasında olduğunu söyledi.