BoE: Negatif faize dönme planımız yok
BoE Başkanı Bailey, bankanın COVID-19 krizi ile mücadelede negatif faiz seçeneğini değerlendirmediğini söyledi.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, negatif faizlerin bankanın araçlarından biri olduğunu ancak COVID-19 sebepli ekonomik krizle mücadelede bu aracı kullanmayı planlamadıklarını belirtti.
COVID-19 salgınının ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük risk olduğunu ifade eden Bailey, AB ile bir Brexit anlaşması yapılamamasının da aşağı yönlü riskler arasında olduğunu söyledi.