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BoE: Negatif faize dönme planımız yok

BoE Başkanı Bailey, bankanın COVID-19 krizi ile mücadelede negatif faiz seçeneğini değerlendirmediğini söyledi.

BoE: Negatif faize dönme planımız yok
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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, negatif faizlerin bankanın araçlarından biri olduğunu ancak COVID-19 sebepli ekonomik krizle mücadelede bu aracı kullanmayı planlamadıklarını belirtti.

COVID-19 salgınının ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük risk olduğunu ifade eden Bailey, AB ile bir Brexit anlaşması yapılamamasının da aşağı yönlü riskler arasında olduğunu söyledi.

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