BoE temel faiz oranını sabit bırakmaya hazırlanıyor

İngiltere Merkez Bankası’nın perşembe günü politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Fed'deki meslektaşları gibi BOE'deki politika yapıcılar da, kısmen hane halkı ve işletmelerin başlangıçta geçici olacağı söylenen ancak öyle olmadığı kanıtlanan bir enflasyon patlamasını kısa bir süre önce yaşamış olmaları nedeniyle, hükümet politikasındaki değişikliklere bağlı olarak enflasyonda bir toparlanmanın uzun süreli olabileceğinden endişe ediyorlar.

Para Politikası Kurulu üyeleri, şüpheleri olsa da, enflasyonun bu yılki canlanmanın ardından soğuyacağını ve 2027 başlarında yüzde 2'lik hedefe ulaşacağını düşünüyor.

RSM'den ekonomist Thomas Pugh, “Sonuç olarak, son veriler daha fazla faiz indirimine işaret ediyor. Ancak veriler, PPK'nın ‘dikkatli ve temkinli’ mantrasını bozup art arda faiz indirimine gitmesini sağlayacak kadar kötü olmadı” dedi.