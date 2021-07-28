Boeing 2 yılda ilk kez kâr etti

Boeing mali yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve 2 yıldır ilk kez kâr etti.

Boeing'in net kârı 567 milyon dolar, hisse başına 1,00 dolar oldu. Hisse başına 0,83 dolar zarar bekleniyordu.

Şirketin çekirdek faaliyet kârı ise 755 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 3,32 milyar dolar zarar oluşmuştu.

Beklentilerden daha iyi ciro elde eden Boeing, cirosunu geçen yıla göre yüzde 44 artırarak 17 milyar dolara çıkardı. Analistler 16,54 milyar dolar ciro bekliyorlardı.