Boeing 2024'ü 11 milyar dolara yakın zararla kapattı

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Boeing, 2024 yılında 10,7 milyar dolar zarar ederek 2020'den beri en yüksek zararını açıkladı.

Şirketin yılın son çeyreğindeki zararı 3,86 milyar dolar olarak kayda geçti.

Boeing'in cirosu son çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki 22,02 milyar dolardan 15,24 milyar dolara geriledi. 2024'ün tamamında ciro 77,79 milyar dolardan 66,52 milyar dolara düştü.

Boeing'in hisse başına zarar 5,46 dolar olarak gerçekleşti.

Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 Max uçağının kapısı 5 Ocak 2024'te seyir esnasında yerinden fırlamıştı. Olaydan sonra kapı cıvatalarının fabrikada eksik takıldığı anlaşılmıştı.

Bu kazanın ardından şirketin uçak teslimatları sekteye uğramıştı.