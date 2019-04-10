Boeing, 3 ayda 149 uçak teslim etti
Boeing, ocak-mart döneminde 149 adet uçak teslim etti. Bunların 89'unu 737'ler oluşturdu.
Boeing, 2019 yılının ilk çeyreğinde 149 adet ticari uçak teslim ettiğini bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte 89 adet 737, 36 adet 787, 12 adet 767, 10 adet 777 ve 2 adet 747 model uçağın teslimatı gerçekleştirildi.
Söz konusu dönemde ayrıca 60 adet askeri uçak ve helikopter teslimatı yapıldı.
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