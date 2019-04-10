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Boeing, 3 ayda 149 uçak teslim etti

Boeing, ocak-mart döneminde 149 adet uçak teslim etti. Bunların 89'unu 737'ler oluşturdu.

Boeing, 3 ayda 149 uçak teslim etti
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Boeing, 2019 yılının ilk çeyreğinde 149 adet ticari uçak teslim ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte 89 adet 737, 36 adet 787, 12 adet 767, 10 adet 777 ve 2 adet 747 model uçağın teslimatı gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde ayrıca 60 adet askeri uçak ve helikopter teslimatı yapıldı.

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