Boeing 737 MAX ABD'de yeniden uçuşa başlayacak

Boeing'in 2019 yılında yazılım hatası nedeniyle iki ölümcül kazaya sebep olduktan sonra uçuş yasağı getirilen 737 MAX tipi uçaklarının ABD Federal Havacılık Yönetimi'nden (FAA) uçuş onayı aldığı açıklandı.

Avrupa'da geçtiğimiz ay Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından, şirketin yazılımı düzeltmesi ve yeterli düzeyde güvenli olduğunu kanıtlaması sebebiyle yeniden uçuş izni vermişti.

Boeing hisseleri, açıklama sonrasında açılış öncesi işlemerde yüzde 5,6 değer kazandı.