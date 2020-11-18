Boeing 737 Max için uçuş onayının bugün verilmesi bekleniyor

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Boeing'in 737 Max uçağı konusunda önerilen değişikliklerin gözden geçirilmesi sürecini bugün tamamlayabileceği duyuruldu.

FAA'in bugün itibarıyla 737 Max için yerde kalma emrini kaldırabileceği belirtildi. Onayın alınmasının ardından hava yolu şirketlerinin en az 30 gün içinde yazılım güncellemelerini ve pilot eğitimlerini tamamlayarak uçakları yeniden uçurabilecekleri belirtiliyor.