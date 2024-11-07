Boeing, İsrail'e 25 yeni nesil F-15IA savaş uçağı sattı

İsrail Savunma Bakanlığı Sözcülüğü, Boeing'le 5,2 milyar dolar değerindeki anlaşmanın Washington yönetiminin İsrail'e bu yılbaşında onayladığı geniş kapsamlı yardım paketinin bir parçası olduğunu duyurdu.

Anlaşma İsrail Savunma Bakanlığı'nın ABD Misyonu ile Boeing arasındaki görüşmelerin dün tamamlanmasının ardından imzalanırken, uçaklar gelişmiş menzil yeteneğine, artırılmış yük kapasitesi ve çeşitli operasyonel senaryolarda iyileştirilmiş performansa sahip olacak.

Savaş uçaklarının teslimatı 2031 yılından itibaren yılda 4 ile 6 uçak olmak üzere aşama aşama yapılacak.

7 Ekim'den sonra 40 milyar dolarlık anlaşma

Açıklamada sözlerine yer verilen Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, 7 Ekim 2023 yılından bu yana 40 milyar dolar değerinde satın alma anlaşması imzalandığını belirtti. ABD yönetimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolar değerinde askeri yardım sağladı.