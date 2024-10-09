Boeing, sendika ile görüşmeleri durdurdu ve sunduğu teklifi geri çekti

Boeing ile sendika temsilcileri Pazartesi günü federal arabulucularla son tur görüşmeler için bir araya gelmişler ve görüşmelere dün de devam edilmişti.

Konuya yakın kaynaklar görüşmelerin çöktüğünü ve tarafların yakın zamanda bir uzlaşmaşa varacaklarına dair hiçbir işaret göstermediklerini ifade ettiler.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Stephanie Pope, çalışanlara gönderdiği bir notta, sendikanın taleplerini "müzakere edilemez" olarak nitelendirerek, "Maalesef sendika tekliflerimizi ciddi bir şekilde değerlendirmedi. Bu noktada daha fazla müzakere yapmak mantıklı değil ve teklifimiz geri çekildi" dedi.