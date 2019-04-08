Boeing ve Airbus'ın tedarikçisi kalite kontrolde usulsüzlük yapmış

08 Nisan 2019

Japon jet motoru üreticisi IHI, yürütülen iç soruşturma sonucu, Ocak 2017 ile Ocak 2019 arasındaki 2 yılda toplam 7 bin 138 parça için yapılan kalite kontrol testlerinin usulsüz olduğunun tespit edildiğini itiraf etti.

Fukuşima idari birimine bağlı Soma ve Hiroşima idari birimine bağlı Kure ile Tokyo yakınlarındaki Mizuho fabrikalarında yürütülen soruşturmada, testlerin ya kalifiye olmayan çalışanlar tarafından yapıldığı ya da kayıtlarda adı olmayan şirket müfettişlerinin bu testlerde görev aldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Öte yandan uçak üreticilerinin usulsüz testlerden geçen parçalarla ilgili IHI'ya henüz herhangi bir sorun bildirmediği kaydedildi. Şirket, Boeing ve Airbus gibi uçak üreticilerine jet motorları tedarik ediyor.

Japonya Sanayi Bakanlığı, kalite denetimlerini kanuni usullere uygun olarak yapması yönünde şirketi daha önce uyarmıştı.

Japonya'da son dönemde büyük sanayi şirketlerindeki denetim skandalları eleştirilere konu oluyor. Daha önce çelik üreticisi Kobe, otomotiv devi Nissan ve uçak donanımları üreticisi Jamco'nun ürünlerinin kalite denetimlerinde usulsüzlük yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA