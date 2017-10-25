Boeing'in kârı geriledi

25 Ekim 2017

Boeing mali yılını 3. çeyreğinde Wall Street analistlerinin beklentilerinin üzerinde kâr elde etti. Ancak net kâr geçen yılın çok gerisinde kaldı.

3. çeyrekte net kâr 1,85 milyar dolar, hisse başına 3,06 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise 2,28 milyar dolar, hisse başına 3,60 dolar kâr etmişti.

Düzeltilmiş hisse başına kâr ise 2,72 dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 3,51 dolar olan düzeltilmiş hisse başına kârın 2,66 dolar olması bekleniyordu.

Boeing'in 3. çeyrekte gelirleri de 23,92 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 24,31 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 23,90 milyar dolar gelir elde edilmişti.

Kaynak: Foreks