BofA, Deniz’in sahibine ortak oldu

10 Haziran 2020

Kerim ÜLKER

Körfez ülkeleri ABD ve Avrupa’daki şirketlere, futbol kulüplerine, lüks markalara, tarihi binalara yatırım yaparken bu kez yatırım aldı. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından olan Bank of America (BofA) , Körfez Bölgesi’nin güçlü bankalarından Emirates NBD’den hisse aldı. 204 bin çalışanı, 2.3 trilyon dolarlık varlığı ile dünyanın en büyük 10 finans kuruluşundan biri olan Bank of America, Emirates NBD’den 100 milyon adetlik hisse aldı. Böylece Bank of America, Dubai merkezli Emirates NBD’nin yüzde 1.51’lik hissesini devralmış oldu. Bunun için de ABD’li banka 900 milyon BAE Dirhemi yani yaklaşık 250 milyon dolar ödedi.

GEÇEN YIL DEVREDİLDİ

ABD’li Bank of America’nın Emirates NBD’den yüzde 1.51’lik hisse alımı Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. 2018’de DenizBank’ı almak için Rus Sberbank ile görüşmelere başlayan Emirates Bank, 3.2 milyar dolarda anlaşmıştı. Satış süreci geçen yıl tamamlandı ve 1 Ağustos 2019 itibarıyla DenizBank, Emirates NBD’nin oldu.