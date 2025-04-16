BofA: Küresel büyüme beklentisi 30 yılın en düşük seviyesinde

Bank of America'nın nisan ayı küresel fon yöneticileri anketine göre, büyüme beklentileri son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Sert iniş beklentisi yüzde 49'a yükseldi.

BofA'nın yayımladığı ankete göre, katılımcıların net yüzde 82’si önümüzdeki dönemde küresel ekonominin zayıflayacağı görüşünde birleşti. Bu oran, anketin 30 yıllık tarihinde kaydedilen en yüksek kötümserlik düzeyi olarak dikkat çekti.

Sert iniş beklentisi artıyor

Ankette, küresel ekonomide sert iniş yaşanma ihtimalinin de yükseldiği görüldü. Mart ayında %11 olan sert iniş beklentisi, Nisan itibarıyla yüzde 49’a yükseldi. Buna karşılık, daha ılımlı bir senaryo olan yumuşak iniş beklentisi ise aynı dönemde yüzde 64’ten 37’ye geriledi.

Ayrıca katılımcıların yüzde 42’si resesyon riskini halen muhtemel olarak görüyor.