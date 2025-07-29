BofA: Küresel ekonomide en kötü senaryo masadan kalktı

Bank of America analistleri, küresel stagflasyon endişelerinin azaldığını ve ABD’nin ekonomik patlama dönemine girebileceğini öngörüyor.

BofA tarafından yayımlanan son raporda, yapay zekâ yatırımları ile Donald Trump’ın ticaret ve maliye politikalarında beklenen değişikliklerin büyümeyi baskılamak yerine destekleyebileceği vurgulandı.

Stagflasyon, yani yüksek enflasyon ile zayıf büyümenin birleştiği senaryo, bu yılın başında küresel yatırımcıların ana kaygısı haline gelmişti. Ancak BofA analistleri, son Küresel Fon Yöneticisi Anketi’nin yatırımcıların stagflasyon yerine “boom” senaryosuna yönelmeye başladığını gösterdiğini belirtti. “Boom”, trendin üzerinde büyüme ve enflasyon dönemi olarak tanımlanıyor.

Her ne kadar stagflasyon hâlen birçok fon yöneticisi için temel senaryo olmayı sürdürse de, ankete katılanların artan bir kısmı daha iyimser beklentilerle pozisyon almaya başladı. BofA analistleri, bu değişimin ABD ekonomisinde toparlanma sinyalleri veren dahili modelleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.