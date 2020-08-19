BofA: Tedarik zincirlerini şirketlere 1 trilyon dolar maliyet getirebilir

19 Ağustos 2020

Bank of America, COVID-19 salgını sonrasında imalat süreçlerini, tedarik zincirlerini Çin dışına taşıma seçeneğini değerlendiren yabancı şirketlerin 5 yıllık bir süreçte 1 trilyon dolar maliyet ile karşı karşıya kalabileceklerini duyurdu.

Ancak BofA, Amerikalı ve Avrupalı şirketlerin bu yönde atacakları bir adımın uzun vadede şirketler için faydalı olabileceğini de savundu.

BofA tarafından yapılan araştırma, şirketlerin daha salgından önce tedarik zincirleri konusunda küreselleşmeden uzaklaşarak daha yerel yaklaşımlara doğru kaymaya başladıklarını da gösterdi.

BofA'nın global araştırma bölümü başkanı Candace Browning liderliğinde yapılan çalışma, Covid-19'un on yıllardır devam eden imalatın ABD ve Avrupa'dan Çin'e kayışının terse döndürülmesi için bir katalizör olduğunu ortaya koydu. Rapor, salgının global sektörlerinin yüzde 80'inin tedarik zincirlerinde aksama ile karşı karşıya kalmalarına yol açığını ve bu sektörlerin yüzde 75'ini var olan üretimi ülke içine taşıma planlarının kapsamını genişletmeye zorladığını da gösterdi.

Yapılan araştırma, ihracatla ilişkili tüm imalatı Çin dışına kaydırmanın şirketlere 5 yılda maliyenin 1 trilyon dolar olacağını gösterirken, analistler böyle bir kaydırmanın öz sermaye karlılık oranını 70 baz puan azaltabileceğini vurguladılar.

(Kaynak: Foreks)