BofA Türk bankaları için hedef fiyatını güncelledi

Bank of America (BofA) Türk bankaları için rapor kaleme aldı.

BofA, özel banka hisselerinde alım tavsiyesinde bulunurken kamu bankaları hisselerinde ise düşük performans beklediğini söyledi. Banka, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nda alıcı tarafta olduklarını belirtti. Halkbank ve Vakıfbank için ise tavsiye ‘ortalama altı’ oldu.

Düzenlemeler kısmen sadeleşti

‘Normalleşme’nin Türk bankacılık sisteminde süregelen dinamikleri tanımlamak için en iyi kelime olduğunu belirten BofA analistleri, “Geçtiğimiz iki yıl boyunca büyüme dinamikleri, varlık dağılımları ve temel faiz oranları üzerinde kilit rol oynayan düzenlemeler kısmen sadeleştirilmiştir” dedi.

Değerlendirmede, “Kazançlar toparlanmanın ve iyileştirilmiş bir ücret tabanının gelirlerini desteklerken, varlık kalitesi risklerinin yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.