BofA Türk bankaları için hedef fiyatını güncelledi

Bank of America (BofA) Türk bankaları için yeni bir not kaleme aldı.

Bank of America Araştırma Analisti David Taranto imzalı 2 Aralık tarihli notta Türk bankalarının yeni varlık kalitesi döngüsünün erken aşamalarında olduğu belirtildi. Notta sektör için gelecekte yüksek takipteki alacakların söz konusu olabileceği ifade edilirken, bu durumun yine de sektör için olumsuz olmadığı vurgulandı.

Varlık kalitesinin kârlılıkla ilgili bir konu olduğu belirtilirken bu durumun temel bir sorun olmadığı ve likiditeyi baskılayıcı özelliği bulunmadığı söylendi.

Şirketler tarafı şimdilik daha sağlam

Bloomberg HT’de yer alan haberde bireysel müşterilere yönelik takipteki alacakların kritik bir konu olduğu vurgulanırken, şirketler tarafının ise şimdilik daha sağlam kaldığı ifade edildi.

Notta bankaların üç önemli gelir motoru olduğu söylendi. Bunlar; net faiz gelirleri, ücretler ve işlemler olarak sınırlandı.