BofA, Türkiye'nin faiz indirimi için tarih verdi!

Bank of America (BofA) akonomistleri, Türkiye'de ilk faiz indiriminin Haziran yerine temmuz ayında gerçekleşmesini bekliyor.

BofA, enflasyonun yukarı yönlü bir sürpriz yapması halinde indirimin Eylül’e ötelenebileceğini ve bu durumda ekonominin resesyona girebileceğini tahmininde de bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında 13 ay sonra ilk kez politika faizi artırmıştı.

TCMB, Politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmişti.

BofA ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını duyurdu.

"Ekonomik resesyon olabilir" uyarısı

Bloomberg'de yer alan habere göre, Ekonomistler Zümrüt İmamoğlu, David Hauner ve Claudio Irigoyen tarafından kaleme alınan değerlendirmede, “Faiz indirimlerinin zamanlaması Türkiye ekonomisinde sert bir iniş olup olmayacağını belirleyebilir. TCMB faiz indirimlerini Eylül veya sonrasına ötelerse, bize göre ekonomide resesyon olabilir” ifadeleri kullanıldı.

"TCMB’nin net rezervlerini pozitif seviyelerde tutabilir"

Raporda ayrıca “Bu kararı alırken sadece enflasyon değil, rezerv verilerinin de önemli olacağını düşünüyoruz” denildi.

Ekonomistler, TCMB’nin hafta sonunda açıkladığı makroihtiyati adımlara da değinerek şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bu adımların temmuz ayında mevsimsellik devreye girene kadar TCMB’nin net rezervlerini pozitif seviyelerde tutmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz” dedi.

"Faiz kararı verilere bağlı olacaktır"

Faiz kararının verilere bağlı olacağının altı çizilen değerlendirmede, şu ifadeler kullanıldı:

"Enflasyon düşmeyi sürdürür ve rezerv artışı yeniden başlarsa, TCMB faiz indirimlerine devam edebilir. Baz senaryomuzu ilk faiz indirimini Haziran yerine Temmuz ayında öngörecek, yıl sonu politika faizi tahminimizi de yüzde 36’dan yüzde 38’e çıkaracak şekilde değiştirdik.

Ancak enflasyonda yukarı yönlü bir sürpriz olması ya da talebin cari açığı yüksek tutması durumunda indirimler Eylül ayına ötelenebilir. Belirsizlik yüksek, faiz kararı verilere bağlı olacaktır."