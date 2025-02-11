BofA'dan kritik uyarı! Trump'ın gümrük vergisi piyasaları raydan çıkarabilir

Bank of America'nın bu hafta yayımladığı tahmininde, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açması durumunda, hisse başına kazançların (EPS) ciddi zarar görebileceği uyarısında bulunuldu.

Banka analistleri, "Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi ve Çin'e uygulanacak yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin EPB'ye (hisse başına kar) yüzde 2'lik bir darbe vuracağını tahmin ediyoruz (Kanada ve Meksika'dan yüzde 1,7 ve Çin'den yüzde 0,3). Ancak, ikili tarifelere dönüşmesi halinde, üniter esneklik varsayımıyla EPS'ye yüzde 8'lik bir darbe vuracağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer bankalardan daha düşük etki tahmini

Analizde, kazançların hisse senetleri için önemli bir büyüme motoru olduğu vurgulanarak, ticaret savaşının S&P 500 getirilerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi. Ancak Wall Street'teki diğer bankalar, Bank of America'nın bu beklentisinden daha düşük bir olumsuz etki tahmininde bulundu.

"EPS üzerinde yüzde 2-3'lük düşüşe yol açabilir"

Goldman Sachs tarafından yayımlanan bir notta, Trump yönetiminin korumacı politikalarının EPS üzerinde yüzde 2-yüzde 3'lük bir düşüşe yol açabileceği belirtilerek, "Gümrük vergisi oranındaki beş puanlık bir artış tipik olarak S&P kazançlarını yüzde 1-yüzde 2 oranında düşürüyor. Bu da borsayı yüzde 5 aşağı çekecektir" denildi.

Öte yandan Barclays, Aralık ayında yayımladığı değerlendirmede, ABD ile ticaret ortakları arasında tam kapsamlı bir ticaret savaşının hisse başına kazançlarda yüzde 2,8 oranında düşüşe neden olabileceğini ifade etmişti.