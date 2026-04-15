Boğazda kritik gelişme! İranlı süpertanker Hürmüz'den geçti

Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına rağmen yaptırım listesinde yer alan bir İran süpertankerinin geçiş yaptığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, adı açıklanmayan süpertanker boğazı geçerek İran karasularına giriş yaptı. Haberde geminin kimliğine ilişkin detay paylaşılmadı.

ABD ablukayı sürdürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz ablukasını devam ettirdiği belirtilirken, The Wall Street Journal'ın aktardığına göre son 24 saatte 20'den fazla ticari gemi boğazdan geçiş yaptı. ABD'nin, 12'den fazla gemiden oluşan donanma ve F-35 savaş uçaklarıyla ablukayı 24 saat esasına göre uyguladığı ifade edildi.

ABD'li bir yetkili, gemi trafiğinin İran kıyılarından ziyade Umman Körfezi'nde yoğunlaştığını belirtti. Bu durumun ABD'ye operasyonel esneklik sağladığı, aynı zamanda İran'ın gemi karşıtı füze tehdidini azaltmaya yardımcı olduğu kaydedildi.

Çin bağlantılı gemi de geçmişti

ABD'nin yaptırım kararına rağmen Çin bağlantılı 'Rich Starry' adlı geminin de daha önce boğazdan geçtiği, geminin yükünü Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı öne sürülmüştü. Bu gelişmeler, ablukaya rağmen bölgedeki deniz hareketliliğinin sürdüğüne işaret ediyor.