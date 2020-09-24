BoJ önlemleri gevşetmekte tereddüt etmeyecek

24 Eylül 2020

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) yapılan açıklamada, COVID-19 salgını sebepli krizin dikkatle izlenerek, gerektiği durumda, alınan önlemlerde gevşemeye gidilebileceği belirtildi.

PPK üyelerinden biri, BoJ'un finansal politika ve yapısal reformlar konusunda hükümetle birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Diğer yandan, başka bir üye ise, fiyatlardaki aşağı yönlü baskının artma ihtimaline karşı ve şirketler ve hanelerdeki faiz yükünü azaltmak adına kısa ve uzun vadeli faizlerin aşağı çekilmesi gereğine işaret etti.

Kurul ayrıca petrol gibi varlıkların fiyatlarına ve yabancı kurlardaki dalgalanmaların fiyat üzerindeki etkilerinin yakından izlenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.