Bolivya eski başkanı darbeye teşvik suçlamasıyla mahkemeye çıktı

Bolivya eski başkanı Jeanine Anez, ülkenin sosyalist hükümetine darbeyi teşvik etmekten hakim karşısına çıktı.

Anez hükümetinin Enerji ve Adalet Bakanları Rodrigo Guzman ve Alvaro Coimbra da ayaklanmaya teşvik, terör ve komplo kurma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Bolivya Savcısı Harold Jarandilla sanıkların, güvenlik güçlerini dönemin başkanı Evo Morales’i istifaya zorlamak ve ülkenin politik durumuna müdahale ederek Anez’in başkan seçildiği seçime olanak sağlamakla suçlanıyorlar.

Jarandilla, Anez’in bir komşusunun evinde saklanıyor olması nedeniyle kaçış riski olduğuna hükmederken, Anez ve bakanlar hakkında tutuklu yargılanma kararı aldı.

Dava ile ilgili olarak kimi polis, ordu ve muhalefet mensupları da gözaltına alındı.