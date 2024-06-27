Bolivya'da darbe girişimi başarısız oldu... Komutanlar gözaltına alındı...

Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki bir grup asker, zırhlı araçlarla kamu binalarını sararak darbe girişiminde bulundu. Bolivya Devlet Başkanı Luis Acre, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. Devlet Başkanı Luis Arce, darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak üzere halkı sokağa çıkmaya davet etti.

Bolivya’nın yönetimsel başkenti La Paz’daki resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Grande del Pueblo’da kabine üyeleriyle birlikte kamera karşısına geçen Acre, “Bolivya halkının bu darbe girişimi aleyhinde ve demokrasi lehine seferber olması ve örgütlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Darbe girişimlerinin bir kez daha Bolivya vatandaşlarının hayatlarına mal olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Arce, kendisini çevreleyen bakanlarla birlikte, “Yaşasın Bolivya halkı! Yaşasın demokrasi!” diye bağırdı.

Arce, ordu yönetimine yeni isimler atamasının ardından zırhlı araçlar ve askeri birlikler geri çekilmeye başladı.

Darbe girişimi başarısız oldu

Bolivya bayraklarıyla Hükümet Sarayı önündeki Plaza Murillo Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye seslenen Arce, “Bolivya halkına çok teşekkürler. Yaşasın demokrasi” diye konuştu.

Arce, demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslarararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Demokrasimizi tehdit eden tüm darbe girişimlerine karşı mücadele etmek için ekibimiz ve bakanlarımızla buradayız. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz.

Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca ise “Bolivya halkı, bir daha asla darbelere izin vermeyecek” dedi.

Arce, darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartıştı. Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda General Juan José Ziga ile tartışırken görüldü. Arce’nin generale, “Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim” dediği duyuldu.

Bolivya basınında çıkan habere göre, darbe girişimini yönetmekle suçlanan Zuniga ve bazı komutanlar, başsavcılığın talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıktıktan sonra gözaltına alındı. Haberde, Zuniga'nın polis aracıyla savcılığa götürüldüğü belirtildi.

Başsavcılık, darbe girişimi iddiaları ve yaşanan olaylara ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Demokrasi çağrısı

Darbe girişimi sırasında X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Halka sakin olmaları çağrısında bulunan Arce, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" demişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.