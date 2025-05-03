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Bolivya'da korkunç olay! 36 saat timsah dolu bataklıkta mahsur kaldılar

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, yaşadıkları uçak kazasının ardından timsahlarla dolu bataklıkta yaklaşık 36 saat mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

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Bolivya'da korkunç olay! 36 saat timsah dolu bataklıkta mahsur kaldılar
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CBS News'in haberine göre yerel yetkililer, Bolivya'da geçirdikleri uçak kazasının ardından Amazon ormanlarındaki bir bataklıkta mahsur kalan kişilere ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, 5 kişinin sağ salim kurtarıldığını belirterek, bu kişilerin kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yaklaşık 36 saat boyunca uçak enkazının üzerinde bekleyerek hayatta kaldıklarını söyleyen kazazedeler, bataklığın timsahlarla dolu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA