Bolsonaro hükümeti hem sağlık hem siyaset krizi yaşıyor

Ülkesi COVID-19 salgını ve zayıflayan ekonomiyle mücadele ederken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümeti bir arada tutmaya çalışıyor.

Savunma Bakanı Fernando Azevedo'yu görevden almasının ardından gelen kuvvet komutanlarının istifası, Bolsonaro’nun ordu ile arasındaki kopuşa işaret etti.

Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nde askeri araştırmalar profesörü olan Carlos Fico, "Cumhuriyet tarihinde, daha önce hiç üç komutanın aynı anda istifa etmesi ve başkanı protesto etmesi gibi bir olay yaşanmadı. Bu boyutta bir kriz hiç görülmedi" dedi.

Bolsonaro ayrıca ülkenin duraksayan ekonomik toparlanması nedeniyle de iş insanları tarafından eleştiriliyor. İş insanları, COVID-19 salgını ile mücadelede etkili hükümet adımları talep eden bir manifesto imzaladılar.

Son bir haftada 450 binin üzerinde yeni vaka açıklayan Brezilya, 13 milyona yakın vaka ile ABD’den sonra en fazla COVID-19 görülen ülke.