Boris Johnson güven tazeledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede COVID-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal ettiği ve "Partygate" olarak adlandırılan skandallar nedeniyle muhafazakar Partiden 54 milletvekilinin komiteye oylama talebinde bulunmasının ardından yapılan oylamada, Johnson 148'e karşı 211 oyla güvenoyunu kazandı.



Oylamanın bitiminden yaklaşık 1 saat sonra Sir Graham Brady tarafından açıklanan sonuca göre, Johnson'ın görevinde kalmasından yana oy kullanan Milletvekilleri yüzde 58 ile çoğunluğu oluşturdu. Oylamadan kısa bir süre önce milletvekilleri ile özel bir toplantı düzenleyen Johnson, güvenoyu kazanamasaydı görevinden çekilmesi gerekecekti.

“Onu yüzde yüz destekliyorum”

Dışişleri Bakanı Liz Truss oylama sonrası yaptığı açıklamada, sonuçtan memnun olduğunu belirterek, "Meslektaşlarımın Başbakanı desteklenmesine sevindin. Onu yüzde yüz destekliyorum. Şimdi işe geri dönme zamanı" dedi.

Muhafazakar Parti’de istifa depremi

Johnson'ın görevi bırakması yönünde oy kullanan Muhafazakar Parti milletvekillerinden John Penrose ve John Lamont ise oylama sonrası görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

“Bölünmüş Muhafazakar Parti”

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Johnson'a karşı yapılan güven oylamasının sonuçlarını eleştirerek, "Seçim her zamankinden daha açık. Bölünmüş Muhafazakar Parti, karşılaştığımız sorunları çözme planı olmadan Boris Johnson'ı desteklemeye devam ediyor" dedi.